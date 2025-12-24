به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشمر گفت: هم اکنون ۲۵ واحد فعال پرورش قارچ در کاشمر مشغول فعالیت هستند که نقش مهمی در اشتغال‌ زایی، توسعه کشاورزی پایدار و تأمین بخشی از نیاز بازار استان دارند.

کاظم قربان‌ پور با بیان اینکه تولید قارچ یکی از بخش‌ های پویا و رو به رشد کشاورزی شهرستان کاشمر است، افزود: سطح زیرکشت واحدهای پرورش قارچ در این شهرستان بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ متر مربع است و با بهره‌ گیری از روش‌ های نوین تولید، سالانه به‌ طور میانگین از هر متر مربع حدود ۱۴۰ کیلوگرم قارچ برداشت می‌ شود.

وی میانگین تعداد دوره‌ های تولید در سال را بین ۴ تا ۵ دوره عنوان کرد و گفت: نیاز به سرمایه اولیه نسبتاً پایین، بازدهی سریع، قابلیت تولید در فضاهای کوچک، ایجاد ارزش افزوده بالا و بازار فروش گسترده، از جمله مزایای مهم تولید قارچ به‌ عنوان یک محصول زودبازده و اقتصادی است.

قربان‌ پور با اشاره به برخی چالش‌ های این حوزه اظهار داشت: نوسانات قیمت مواد اولیه، نیاز به توسعه زیرساخت‌ ها و محدودیت‌ های صادراتی از جمله مشکلات پیش روی تولیدکنندگان قارچ در شهرستان است.

وی با تأکید بر لزوم تقویت همکاری بین بخش دولتی و خصوصی خاطرنشان کرد: با ارتقای دانش فنی بهره‌ برداران، بهبود زنجیره تأمین و حمایت‌ های هدفمند، چشم‌ انداز روشنی برای افزایش تولید، بهره‌ وری و توسعه پایدار صنعت قارچ در شهرستان کاشمر وجود دارد.