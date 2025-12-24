پخش زنده
دبیر هیئت عالی گزینش کشور در سفر خود به قم و دیدار با جمعی از علما بر تلاش برای حرکت در مسیر حق و انصاف تاکید کرد و گفت: تلاش میکنیم مسیر گزینش مسیر شایسته کش و خلاقیت ستیز نباشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،محمد شهاب جلیلوند در دیدار با علما با اشاره به رویکردهای جدید هیئت عالی گزینش کشور گفت: گزینش امری فراقوهای است و سیاست کلی آن جذب حداکثری و دفع حداقلی است.
دبیر هیئت عالی گزینش کشور افزود: در دولت چهاردهم تلاش شده با شفافسازی و اطلاعرسانی، گزینش به «اتاق شیشهای» تبدیل شود تا حقوق شهروندی مردم در این حوزه رعایت شود.
جلیلوند با اشاره به بازنگری معیارهای گزینشی، از افزودن شاخص میهندوستی و حب وطن خبر داد و گفت: در یک سال گذشته بیش از ۵۰ هزار شکایت گزینشی رسیدگی شده و حدود ۹۵۰۰ نفر که به ناحق رد شده بودند، به چرخه خدمت بازگشتهاند.
وی همچنین گفت: در حال حاضر حدود ۱۳ هزار نفر در سراسر کشور امر گزینش دستگاههای مختلف اجرایی و حاکمیتی را بر عهده دارند.