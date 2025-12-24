دانشجویان برگزیده ایده‌های دانشجویی از سراسر کشور در نشستی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرامون طرح‌های خود در حوزه عدالت شغلی به گفت‌و‌گو و تبیین پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پیرو انتشار فراخوان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آستانه روز دانشجو با موضوع «عدالت شغلی» از سوی وزیر رفاه، ۳۴ طرح دانشجویی از سراسر کشور به این فراخوان ارسال شد که از میان طرح‌های دانشجویی بعد از داوری تخصصی ۱۹ طرح قبول و نهایتا ۸ طرح برگزیده و قابل اجرا اعلام شد.

طرح‌های ارسالی دانشجویی از استان های خوزستان، تهران، گیلان، اصفهان، خراسان شمالی، البرز، خراسان رضوی، کرمانشاه و کرمان به مرحله نهایی رسیدند و در نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دانشجویان، طرح‌های برگزیده عدالت شغلی با حضور وزیر رفاه و معاونین وی ارائه و بررسی شد.

دراین نشست صابر هنرمندراد به ارائه پژوهشی تحت عنوان «عدالت شغلی؛ زیرساخت حکمرانی کارآمد و بنیان موففیت جمعی» پرداخت. وی در طرح پیشنهادی خود عدالت شغلی را عامل پیونددهنده رشد اقتصادی و انسجام اجتماعی دانست و گفت: موفقیت جمعی، منطق هم افزایی به جای رقابت منفرد است که به مثابه زیرساخت سرمایه اجتماعی عمل می‌کند. هنرمند راد نقشه عملیاتی سه مرحله‌ای برای تبدیل عدالت شغلی به زیر بنایی موفقیت جمعی ارائه داد.

در ادامه نشست «کاظم دهناد» دانشجوی دکتری مالی پیشنهادی با محوریت «حق اولین شغل» مطرح کرد. وی افزود: تضمین اشتغال یکساله دولتی برای همه فارغ التحصیلان زیر ۳۰ سال می‌تواند زمینه ساز بهبود عدالت شغلی شود. دهناد اجرای این طرح را گذاری از نقش تسهیل گری دولت به تضمین گری در زمینه عدالت شغلی عنوان کرد.

«محمدرضا رنجبر محمدی» در این نشست ۱۶ راهکار عملی برای پیشبرد عدالت شغلی ارائه کرد و گفت: هدف این بسته سیاستی، تقویت شفافیت ارتقای برابری فرصت‌ها در بستر اصلاحات ساختاری در بازار کار کشور است. وی از طراحی سامانه سنجش عدالت خبر داد و اضافه کرد: در این سامانه شهروندان می‌توانند گزارشی‌های مردمی خود را به وزارت کار اعلام کنند و براساس آن زمینه رتبه بندی عدالت سازمانی فراهم می‌شود.

در این نشست «علیرضا دادگر پارسا» دانشجوی دیگری بود که طرح برگزیده خود را ارایه کرد، وی طرح سند جامع نقشه راه تحقق عدالت شغلی را پیشنهاد داد و گفت: رکن اول این طرح نهادسازی شایستگی و زیرساخت و رکن دوم و سوم آن بازنگری حقوقی قرارداد‌های کار و حل چالش‌های ساختار است. وی افزود: عدالت شغلی از مسیر شایستگی مهارت و داده محور محقق می‌شود.

«مجید پیرهادی» دانشجوی دکتری روانشناسی در این نشست با طراحی فراخوان ملی تحت عنوان «عدالت شغلی از آرمان تا عمل» به تحلیل طرح‌های برگزیده عدالت شغلی دانشجویان در نشست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت. وی با استناد به گزارش مرکز آمار از نرخ بیکاری ۴۰ درصدی فارغ التحصیلان دانشگاهی خبر داد و گفت: این آمار نشان‌دهنده گسست عمیق میان نظام آموزش و بازار کار است. پیرهادی ریشه مشکل را سیستم آموزش کشور «ماشینی برای تولید مدرک» به جای تربیت نیروی ماهر دانست. وی مهمترین راهکار را تاسیس سامانه ملی هوشمند هدایت تحصیلی و شغلی با هدف رفع عدم تقارن اطلاعاتی و ایجاد شفافیت برای دانش‌آموزان مناطق کم برخوردارعنوان کرد.

«میلاد جعفری» در این نشست طرحی با عنوان «بورس تجربه» پیشنهاد داد و گفت: هدف این طرح تاسیس سامانه ملی کارورزی عادلانه با محوریت شکستن انحصار دسترسی به بازار کار است. وی مسئله اصلی را رانت تجربه و نابرابری در نقطه شروع عنوان کرد. جعفری افزود: مهم‌ترین محور طرح بورس تجربه دموکراتیزه کردن دسترسی و غربالگری مبتنی برمهارت است.

«اشکان علی محمدی» در پاسخ به فراخوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه ملی عدالت نما را ارائه کرد و گفت: دو رکن اصلی این سامانه شفافیت و ریشه کن کردن تبعیض است. وی راه حل‌های سنتی عدالت شغلی مانند سهمیه‌های استانی و بخشنامه‌های استخدامی و تهسیلات روستایی و آزمون‌های متمرکز را ناکارآمد دانست.

«الهام حیدری» نیز در این نشست سامانه «عیار مهارتی» را پیشنهاد کرد و گفت: این سامانه به گذار از عدالت مدرک محور به مهارت محور کمک می‌کند. وی افزود: این طرح در کشور چین به پیوند صنعت، آموزش و فناوری برای نوآوری مهارتی منجر شده است.

«بهزاد تیمور پور» دانشجوی دکتری ارتباطات بر حکمرانی ارتباطی در حوزه عدالت شغلی تاکید کرد و گفت: عدالت شغلی در کشور خلاء قانونی نیست بلکه مسئله ساختاری و فرهنگی به ویژه تله روابط است. وی تحقق عدالت شغلی را زمینه ساز حکمرانی ارتباطی عنوان کرد.



