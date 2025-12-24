در بسته شهروند خبرنگار، موضوعات متنوعی از دغدغه‌های مردمی تا اقدامات عمرانی و آموزشی مرور می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در این بسته خبری، تصاویری از حیات‌وحش الموت که توسط دوستداران محیط زیست ارسال شده است.

از ساختمان پایگاه اورژانس جاده‌ای خاکعلی با کمک خیر نیک‌اندیش آقای بیاضیان و تحویل آن به مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی به بهره‌برداری رسید.

گلایه یکی از شهروندان ناصرآباد از کوچه‌های خاکی منتهی به خیابان بهارستان که سال‌هاست زیرسازی و آسفالت نشده است.

برنامه آموزش فرهنگ ترافیک در مدارس حاشیه راه قزوین به مناسبت هفته حمل‌ونقل و آموزش اصول ایمنی به دانش‌آموزان به اجرا در آمد.