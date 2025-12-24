به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ تیم چادرملو که با پنج برد و ۱۴ امتیاز در جایگاه ششم جدول است این هفته در اردکان میزبان شهرداری ارومیه بود که این دیدار از ساعت ۱۶:۳۰ در سالن سردار سلیمانی اردکان شروع شد.

نماینده ارومیه در حالی به مصاف اردکان رفت که با پنج برد و ۱۵ امتیاز در رتبه چهارم بود و قضاوت این دیدار را داود نافعی، اسماعیل رزقی و سعید واعظی به ترتیب به عنوان داوران اول، دوم و ویدئوچک برعهده داشتند.

مجید محسنی شوشتری و حمید راهجردیان نیز ناظران فنی و داوری این مسابقه بودند.

علیرضا طلوع کیان در ابتدای این مسابقه از ترکیب محمد طاهر وادی، علیرضا مصلح آبادی، آرمین قلیچ نیازی، محسن دلاوری، محمدامین حیدری، علیرضا عبدالحمیدی و حسین حاجی کلاته (لیبرو) در تیم چادر ملو اردکان استفاده کرد.

تیم شهرداری ارومیه نیز این بازی را با ترکیب محمد بربست، رمضان صحبتی، متین احمدی، سلیم چپرلی، ایلشن داودی پور، آرین محمودی نژاد و محمدرضا حضرت پور (لیبرو) شروع کرد.

رقابت دو تیم در این مسابقه بسیار نزدیک بود به گونه‌ای که در ست اول شهرداری ارومیه ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسید و در ست دوم چادر ملو اردکان ۲۵ بر ۲۰ فاتح میدان شد.

در ست سوم تیم چادر ملو بازهم میهمان خود را با امتیاز ۲۵ بر ۲۲ شکست داد تا یک گام تا برد نهایی فاصله داشته باشد.

تیم چادر ملو در ست چهارم نیز ۲۵ بر ۱۸ به پیروزی رسید تا در نهایت سه بر یک فاتح این مسابقه باشد که جدال پنج بردهای هفته هشتم لقب گرفته بود. نماینده اردکان با کسب ششمین برد دو پله صعود در جدول تجربه کرد.