نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: تمامی دستگاه‌ها باید پاسخگوی تکالیف خود درخصوص امر به معروف و نهی از منکر باشند و مهم‌تر از آن نیز، باید بر روی عمل به تکالیف از سوی دستگاه‌ها نظارت کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد در نشست اعضا اصلی ماده ۲۰ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر خوزستانبا اشاره به اهمیت ماه شریف رجب به عنوان مقدمه ورود به ماه مبارک رمضان و ضیافت الهی، اظهار کرد: وجب به وجب استان خوزستان، خون شهید است و باید نسبت به مسائل فرهنگی و ناهنجاری‌ها در سطح استان چاره اندیشی کرد.

وی با اشاره به اینکه در صورت بی تفاوتی باید دانست که هنجارشکنی توسعه پیدا خواهد کرد و بلکه به خانواده و اطرافیان خودمان برسد، تاکید کرد: برخورد قاطع با متخلفین در برخی مواقع از سوی دستگاه قضا بسیار راهگشا خواهد بود. باید با استمرار بخشی به امر به معروف و نهی از منکر، مانع عادی سازی و قبح زدایی و هنجارشکنی بشویم.

نماینده ولی فقیه در خوزستان با بیان اینکه هر دستگاهی باید به وظیفه خود عمل کند و در صورت عدم اجرا، برای او ترک فعل اعمال شود، عنوان کرد: تمامی دستگاه‌ها باید پاسخگوی تکالیف خود درخصوص امر به معروف و نهی از منکر باشند و مهم‌تر از آن نیز، باید بر روی عمل به تکالیف از سوی دستگاه‌ها نظارت کرد.

بهمن شهریاری، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوزستان نیز در این نشست گفت: ماده ۲۰ قانون امر به معروف و نهی از منکر برای زیست عفیفانه و تربیت نیرو در تراز انقلاب اسلامی قوانین را تعیین کرده است و ۱۷ دستگاه در این زمینه وظایف مشخصی دارند.

در این نشست درخصوص برخورد بازدارنده با هنجارشکنان در سطح استان خوزستان و ضرورت بررسی راهبردی ریشه‌های هنجارشکنی بحث و گفت‌و‌گو شد.