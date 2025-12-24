رسانه ها می گویند نخست وزیر انگلیس در حال بررسی محدود کردن دسترسی زیر ۱۶ ساله‌ها به شبکه‌های اجتماعی به روش استرالیاست. استرالیا مبدع سختگیرانه‌ترین قانون حکمرانی فضای مجازی لقب گرفته و بر اساس آن زیر ۱۶ ساله‌ها حق عضویت در شبکه‌های اجتماعی را ندارند.

