نتایج دومین فراخوان مشترک بنیاد ملی علم ایران (INSF) و بنیاد علم روسیه (RSF) منتشر شد. در این دوره، ۱۵ طرح پژوهشی از میان پیشنهادات رسیده، برای حمایت مشترک انتخاب شدند.

نتایج دومین فراخوان مشترک بنیاد ملی علم ایران و بنیاد علم روسیه (RSF) اعلام شد. در این فراخوان، از میان ۱۱۵ پیشنهاده مشترک پژوهشگران ایرانی و روسی در سه حوزه «علوم زیستی»، «علوم مواد» و «تحقیقات سلامت و پزشکی»، پس از انجام فرآیند‌های ارزیابی علمی، در نهایت ۱۵ طرح پذیرفته شدند. پروپوزال‌های دریافتی پس از بررسی اولیه و تأیید فهرست طرح‌ها در هر دو کشور، به‌صورت مستقل توسط طرفین داوری و ارزیابی علمی شدند. در بنیاد علم ایران، ارزیابی طرح‌ها در کارگروه‌های تخصصی انجام گرفت و شامل داوری هر طرح توسط متخصصان مرتبط، جمع‌بندی نظرات داوران و امتیازدهی در جلسات کارگروه‌های تخصصی بود.

نتایج ارزیابی‌ها سپس در کمیته بین‌الملل، متشکل از نمایندگان کارگروه‌ها، برای جمع‌بندی نهایی بررسی شد و پس از تبادل نتایج با بنیاد علم روسیه، طرح‌هایی که امتیاز بالایی در هر دو کشور کسب کردند، مورد تأیید نهایی قرار گرفتند. ارزیابی علمی انجام‌شده در بنیاد علم ایران بر اساس شاخص‌هایی از جمله نتایج داوری‌ها، ضرورت حضور مجریان خارجی و میزان ارزش‌افزوده برای کشور (از جمله تخصص پژوهشگران، امکانات آزمایشگاهی و دانش فنی)، توانمندی مجری و همکاران، اهمیت موضوع از دیدگاه ملی، خروجی‌های طرح و کیفیت پروپوزال صورت گرفت.

با توجه به رقابتی بودن این فراخوان و محدود بودن تعداد طرح‌های قابل پذیرش و نیز لحاظ شدن نتایج ارزیابی هر دو کشور در جمع‌بندی نهایی، برخی از پیشنهاده‌ها با وجود کیفیت علمی بالا و دریافت ارزیابی‌های مثبت، در اولویت نهایی حمایت قرار نگرفتند.

بنیاد ملی علم ایران ضمن تبریک به مجریان و همکاران طرح‌های پذیرفته‌شده برای آنان در اجرای موفق پروژه‌ها آرزوی توفیق دارد.