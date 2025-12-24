به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امروز چهارشنبه در نشست هیئت دولت، آیین‌نامه اجرایی ارتقاء رتبه‌بندی معلمان تصویب شد.

همچنین، رئیس جمهور در این نشست، پس از شنیدن گزارش وزیران کشور و راه و شهرسازی در حوزه حمل و نقل و شهرسازی، گفت: تمرکز دولت بر توسعه خطوط ریلی، نوسازی و بازسازی ناوگان حمل و نقل است.

آقای پزشکیان با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های تأمین مالی شهر‌ها و شهرداری‌ها، اظهار داشت: نباید اداره شهر‌ها با تراکم‌فروشی انجام شود و شهرداری‌ها باید برنامه‌ای جامع برای حل مشکلاتی مانند ترافیک و آلودگی هوا تدوین کنند.

همچنین، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، گزارشی از برنامه‌های مربوط به هزار و پانصدمین سالگرد ولادت نبی گرامی اسلام، صل الله علیه و آله و سلم، ارائه و اعلام کرد که این موضوع در پنجاه‌ و یکمین نشست وزیران امور خارجه سازمان همکاری اسلامی به تصویب رسیده و در دستور کار همه کشور‌های عضو قرار گرفته است.

سید عباس صالحی، هدف از این برنامه‌ها را بهره‌گیری از سیره پیامبر اکرم، صل الله علیه و آله و سلم، برای تقویت وفاق و همگرایی میان همه گروه‌های اسلامی عنوان کرد.