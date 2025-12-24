به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، جلسه انتخابات اعضای هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان سبزوار به ریاست معاون استاندار و فرماندار ویژه سبزوار و با حضور رئیس دادگستری، اعضای اداری هیئت اجرایی انتخابات، اعضای هیئت نظارت بر انتخابات و جمعی از معتمدان سبزوار در سالن جلسات فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه، معتمدان حاضر با رأی‌ گیری، هشت نفر را به عنوان اعضای اصلی هیئت اجرایی انتخاب کردند و همچنین پنج نفر به عنوان اعضای علی‌ البدل این هیئت انتخاب شدند.

بر این اساس اسماعیل نصرآبادی، علی دلقندی، حسین میردشتی، مهدی شهرستانی، علی بیات، عباس محمدیان، سیدرضا مختاری و مهدی برزویی اعضای هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی سبزوار خواهند بود.