فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه گفت: رزمندگان منطقه یکم نیروی دریایی سپاه در عملیاتی دقیق و با اشراف اطلاعاتی کامل موفق شدند یک کشتی حامل ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق با ۱۶ خدمه غیرایرانی را که قصد خروج از آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران داشت، توقیف کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار غلامشاهی در تشریح جزئیات این عملیات اعلام کرد: یگان‌های منطقه یکم نیروی دریایی سپاه با رصد مستمر و دقیق تردد شناورها در خلیج فارس، به فعالیت مشکوک یک کشتی بزرگ حامل سوخت پی بردند.

‌فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی سپاه گفت: بررسی‌های اطلاعاتی نشان داد که این کشتی محموله‌ای بالغ بر ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق را از شناورهای کوچک‌تر دریافت کرده و قصد داشت آن را در کشتی‌های بزرگ‌تر خارج از خلیج فارس تخلیه کند.

‌وی افزود: خدمه این کشتی ۱۶ نفر و همگی غیرایرانی بودند. این افراد در زمان توقیف، در حال آماده‌سازی کشتی برای خروج از آب‌های سرزمینی ایران بودند که با اقدام سریع و قاطع شناورهای منطقه یکم نیروی دریایی سپاه متوقف شدند.

سردار غلامشاهی با اشاره به اهمیت این اقدام گفت:این شناور مبادرت به قاچاق سازمان‌یافته سوخت می کرد.

‌وی خاطرنشان کرد: پرونده این کشتی و خدمه آن برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شده و تحقیقات تکمیلی برای شناسایی شبکه‌های مرتبط با این قاچاق ادامه دارد. همچنین محموله سوخت قاچاق طبق ضوابط قانونی ضبط و تعیین تکلیف خواهد شد.

‌سردار غلامشاهی در پایان تأکید کرد: برخورد قاطع با قاچاقچیان سوخت و حفاظت از منابع ملی، یکی از اولویت‌های اصلی نیروی دریایی سپاه است و هرگونه تلاش برای دور زدن قوانین و خروج غیرقانونی سوخت از آب‌های سرزمینی با واکنش سریع و قاطع مواجه خواهد شد.