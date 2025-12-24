معاون قضائی و رئیس شورای حل اختلاف استان از ختم به صلح و سازش بیش از چهار هزار پرونده قضائی در هشت‌ماهه نخست سال جاری با همراهی اعضای ستاد صبر استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «عابدین کوهی» معاون قضائی و رئیس شورای حل اختلاف استان، در مراسم معرفی اعضای ستاد صبر شهرستان‌های ایوان و زرنه اظهار داشت: از مجموع بیش از شش هزار پرونده ثبت‌شده در هشت‌ماهه نخست سال جاری، بیش از چهار هزار پرونده با همراهی و میانجی‌گری اعضای ستاد صبر استان به صلح و سازش منتهی شده است.

وی با تأکید بر نقش مؤثر ستاد صبر در کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضائی افزود: استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مشارکت فعال معتمدین و بزرگان محلی، نقش مهمی در حل‌وفصل اختلافات و ایجاد آرامش اجتماعی دارد.

در ادامه این مراسم غلامی، دبیر ستاد صبر استان، با اشاره به معرفی اعضای ستاد صبر شهرستان‌های ایوان و زرنه عنوان کرد: این ستاد با هدف گسترش فرهنگ صلح و سازش، تقویت همدلی اجتماعی و بهره‌گیری از جایگاه اثرگذار بزرگان و معتمدین برای حل اختلافات و ارتقای آرامش در جامعه تشکیل شده است.