به منظور فرهنگ سازی برای صرفه جویی در مصرف آب و افزایش سواد دانش آموزان در مدیریت مصرف، نشست طرح ملی داناب برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد راست رو معاون برنامه ریزی شرکت آب منطقه‌ای استان در این نشست اعلام کرد: در طرح داناب بالغ بر ۶۶ هزار دانش آموز با مدیریت صحیح مصرف آب آشنا و نمایندگان مصرف بهینه آب درخانواده ها شدند.

منصوری معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای استان هم گفت: در طرح سواد آبی ۱۲۵ هزار دانش آموز مقطع متوسطه دوم در سال تحصیلی گذشته مشارکت داشته‌اند.

دهقانی معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان هم ابراز امیدواری کرد با برگزاری این برنامه‌ها بتوانیم مدیریت صحیح مصرف منابع آبی را به دانش آموزان آموزش دهیم.

اجرای مسابقات فرهنگی و هنری، رقابت‌های علمی و رویداد‌های دانش آموزی از مهمترین برنامه‌های این طرح‌ها است.