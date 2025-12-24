پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ضمن تأکید بر نقش محوری منابع انسانی در پیشرفت سازمانها، گفت: نیروی انسانی توانمند و برخوردار از مهارتهای مدیریتی، مهمترین رکن توسعه پایدار در نظام سلامت به شمار میرود.
دکتر محمدرضا دهقانی سوم دی در کارگاه تخصصی توانافزایی مدیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان با محوریت «حکمرانی و رهبری» ضمن اشاره به اهمیت سرمایه انسانی اظهار کرد: نیروی انسانی از اساسیترین و اثرگذارترین ارکان هر نهاد، مؤسسه و سازمان است و مسیر رشد، پیشرفت و تحقق اهداف کلان سازمانی از طریق ارتقاء دانش، مهارت و توان مدیریتی مدیران و کارکنان شکل میگیرد.
وی افزود: در راستای ارتقای سطح مدیریتی دانشگاه، دورهها و برنامههای متعددی در حوزه توانافزایی مدیران طراحی و اجرا شده و دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با نگاهی راهبردی، توسعه منابع انسانی را در اولویت برنامههای خود قرار داده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان بیان کرد: بهرهگیری از ظرفیت علمی اساتید برجسته کشوری و تجربیات تخصصی، گامی مؤثر در مسیر توانمندسازی مدیران و نیروهای دانشگاه محسوب میشود.
وی گفت: امیدوارم با همدلی، مشارکت فعال مدیران و استفاده حداکثری از ظرفیتهای آموزشی موجود، اهداف پیشبینیشده در حوزه آموزش، حکمرانی و رهبری محقق شده و شاهد ارتقای عملکرد و بهرهوری در مجموعه دانشگاه باشیم.