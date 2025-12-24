پخش زنده
مدیرعامل شرکت گاز چهارمحال و بختیاری از اجرای گسترده طرح پایش مصرف گاز در دستگاههای اجرایی و اماکن دولتی و عمومی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری،سلیمیان گفت: از ابتدای آغاز این طرح تاکنون ۳هزر و ۳۵۰ سازمان، اداره و مرکز عمومی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
وی اجرای این طرح را در چارچوب بخشنامه وزارت نفت و دستورالعملهای شرکت ملی گاز ایران دانست و افزود: رعایت دمای استاندارد ۱۸ درجه در محیطهای داخلی و فضاهای سرپوشیده یکی از محورهای کلیدی پایشهاست که در بازدیدهای دورهای به صورت ویژه مورد توجه قرار دارد.
وی گفت: در مواردی که عدم رعایت الزامات ابلاغی مشاهده شده، اخطاریه کاهش مصرف و تنظیم دمای رفاه صادر شده است؛ بهگونهای که تاکنون ۷۰ مرکز دولتی و عمومی اخطار دریافت کرده و گاز ۲۰اداره نیز به دلیل تداوم تخلف، قطع شده است.
مدیرعامل شرکت گاز استان از تمامی ادارات و سازمانها خواست با روشن کردن تجهیزات گرمایشی یک ساعت پیش از آغاز ساعت کاری، خاموش کردن آنها یک ساعت پیش از پایان کار و خودداری از استفاده از وسایل گرمایشی در روزهای تعطیل در ساختمانهای بدون سیستم حرارت مرکزی، در مدیریت مصرف گاز همکاری کنند.
وی همچنین بر ضرورت انجام معاینه فنی و تعمیرات دورهای وسایل گازسوز و نصب سامانههای پایش هوشمند موتورخانهها تأکید کرد و افزود: اجرای این اقدامات نقش مؤثری در افزایش بازدهی تجهیزات و تحقق صرفهجویی پایدار در مصرف گاز خواهد داشت.