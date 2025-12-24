پخش زنده
عملیات اجرایی طرح ساماندهی فاضلاب محله گلدشت اهواز، با هدف بهبود زیرساختهای حیاتی در محلات بحرانی، فردا پنجشنبه چهارم دیماه و با حضور مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، طرح ساماندهی فاضلاب گلدشت اهواز در چارچوب مصوبات پنجاهوهشتمین جلسه ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار اجرا میشود.
این طرح به دستور مستقیم وزیر راه و شهرسازی و با اولویت رسیدگی به زیرساختهای حیاتی محلات بحرانی در دستور کار قرار گرفته است.
مسئولان معتقدند بدون ساماندهی شبکه فاضلاب، امکان اجرای اقدامات بازآفرینی و بهسازی کالبدی وجود ندارد.
بر همین اساس، پس از گلدشت، ساماندهی فاضلاب محله ملاشیه اهواز نیز اجرایی خواهد شد.
همچنین عملیات ساماندهی فاضلاب محله شیرآباد استان سیستان و بلوچستان هفته آینده آغاز میشود.