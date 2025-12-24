با نفوذ توده هوای سرد و افت محسوس دما در بسیاری از مناطق شهرستان مهاباد، سازمان جهاد کشاورزی از تمامی بهره‌برداران خواست تا با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، مانع از خسارات احتمالی ناشی از سرمازدگی به محصولات زراعی و باغی شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که سرمای زودهنگام، نگرانی اصلی باغداران و کشاورزان منطقه را تشکیل می‌دهد؛ معضلی که سالانه بخش قابل توجهی از تولیدات این حوزه را تهدید می‌کند. با این حال، فعالان این صنعت تأکید دارند که با اجرای اصول فنی و تغذیه مناسب، می‌توان از بروز خسارات جدی جلوگیری کرد.

توصیه‌های فنی: هرس و تغذیه، خط مقدم دفاعی

در مصاحبه‌ای با باغداران، بر اهمیت اقدامات فنی در آستانه فصل سرما تأکید شد. سعید پوریان، یکی از باغداران منطقه که مشغول هرس درختان بود، به اهمیت زمان‌بندی دقیق هرس در کاهش آسیب‌پذیری گیاه اشاره کرد.

همچنین، تعدادی از کشاورزان و باغداران دیگر بر نقش تغذیه مناسب گیاه به عنوان عاملی کلیدی در افزایش مقاومت محصولات در برابر نوسانات دمایی تأکید کردند.

رسول سعیدیان، معاون فنی جهاد کشاورزی مهاباد، نیز در مصاحبه‌ای که چند روز پیش انجام شد، رعایت اصول فنی را مهم‌ترین راهکار مقابله با سرمازدگی دانست و خواستار جدیت کشاورزان در اجرای دستورالعمل‌های کارشناسی شد.

خسارات سنگین سال گذشته و روند بیمه محصولات

در پی وقوع خسارات سنگین سرمای سال گذشته، موضوع بیمه محصولات کشاورزی به یک مسئله حیاتی تبدیل شده است.

انور ابراهیم آذر، مدیرعامل صندوق بیمه کشاورزی مهاباد، با ارائه آماری از وضعیت بیمه‌گذاری امسال، گفت: بیمه محصولات کشاورزی در شهرستان مهاباد از تاریخ ۱۵ آبان‌ماه آغاز شده است. تا به امروز، موفق به بیمه کردن ۱۶ هزار هکتار گندم دیم و آبی شده‌ایم و در بخش باغات نیز حدود ۳۳۰ هکتار تحت پوشش بیمه‌ای قرار گرفته‌اند.

وی در ادامه به میزان پرداخت غرامت‌ها اشاره کرد و افزود: خسارت‌هایی که تا این مقطع در حوزه زراعت و باغات پرداخت شده، بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان بوده است. همچنین، پرونده‌های مربوط به خسارات باغات نیز به حساب کشاورزان منظور شده، اما مراحل نهایی پرداخت آنها در حال تکمیل است.

با وجود پرداخت ۶۰۰ میلیارد ریال غرامت به کشاورزان خسارت‌دیده مهابادی در سال جاری، اتخاذ رویکرد پیشگیرانه، راهکاری موثرتر از جبران خسارت پس از وقوع بحران است.