به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، استاندار لرستان در نشست با رئیس و مجموعه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان باتوجه به نقش و اهمیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی در جهت اجرای برنامه راهبردی و عملیاتی استان اظهارداشت: خوشبختانه این سازمان با جذب ۲/۵ همت اوراق مرابحه با اختلاف استان پیشتاز کشور است و از این ظرفیت برای تکمیل پروژه‌هایی که سالهاست بر زمین مانده استفاده می‌کنیم.



سید سعید شاهرخی ادامه داد: برای تخصیص اعتبارات عمرانی استانی مبلغ ۲.۵ همت کد یونیک دریافت شده که از این میزان مبلغ ۲.۳۵۵ همت اوراق خریداری و تخصیص نقدی نیز دریافت شده است و مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان نیز به زودی خریداری می‌گردد.



استاندار لرستان تصریح کرد: بر این اساس برنامه جذب اوراق تا پایان سال به ۲/۸ می‌رسد.



شاهرخی با اشاره به تلاش‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در این زمینه گفت: این موفقیت حاصل تلاش همکاران و دقت نظر ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان که اعتقاد عمیقی به حرکت برنامه محور دارند، می‌باشد.



وی افزود: تاکنون ۶۷ درصد بودجه دولتی تخصیص یافته که در مقایسه با میانگین ۲۰ تا ۲۴ درصدی سایر استان‌ها، رقم قابل توجهی است.



استاندار لرستان اظهار کرد: جذب این میزان اعتبار با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تعامل موثر بانک‌ها انجام شد و سازمان برنامه و بودجه کشور نیز آن را تایید کرده است.



استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنانش به تدوین برنامه راهبردی توسعه استان با بیش از ۱۰۰۰ نفر ساعت کار اشاره کرد و ادامه داد: این برنامه یک چراغ راه برای دستگاه‌های اجرایی است و مورد توجه رییس جمهور و هیات دولت قرار گرفته است.



شاهرخی گفت: برابر آخرین بررسی توفیقات خوبی در اهداف طراحی شده این برنامه حاصل شده و تاکید می‌کنیم که این برنامه در سطح استانی دیده شده، نقطه کور ندارد و همه شهرستان‌ها و بخش‌ها به صورت ویژه دیده شده‌اند.



وی اظهارداشت: برای متفاوت عمل کردن امسال از ظرفیت‌های ویژه‌ای مانند اوراق مرابحه و منابع ماده ۵۶ استفاده کرده‌ایم که با استفاده از ظرفیت اوراق مرابحه حساب ادارت برای اجرای پروژه‌هایی مانند سد معشوره معشوره، سد مخمل‌کوه، تصفیه خانه‌های فاضلاب، بیمارستان‌های نیایش خرم آباد، بیمارستان‌های کوهدشت و دورود، تکمیل ساختمان استانداری لرستان برای کاهش ترافیک مرکز استان پر شده است و پیمانکاران آنها در چند شیفت در حال کارند برخلاف برخی پروژه‌ها که کمبود اعتبار دارند و تعطیل هستند.



وی ادامه داد: با حمایت‌های معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از ظرفیت ماده ۵۶ بانک‌ها برای مشارکت در ساخت پروژه‌های عمرانی نیز استفاده می‌کنیم تا دستگاه‌های متولی پول مورد نیاز را دریافت کنند و بانک بعدا در سود آنها سهیم شوند.



