تیم‌های گیتی‌پسند و مس سونگون در هفته بیستم لیگ برتر فوتسال مقابل حریفان به پیروزی رسیدند تا جنگ مدعیان در بالای جدول ادامه داشته باشد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته بیستم لیگ برتر فوتسال کشور با برگزاری ۷ دیدار پیگیری شد.

در بازی‌های امروز، گیتی‌پسند با نتیجه ۵ بر یک بهشتی سازه گرگان را شکست داد تا با ۵۲ امتیاز جایگاهش را در صدر جدول تثبیت کند.

مس سونگون در یک بازی نزدیک با نتیجه ۳ بر ۲ از سد عرشیای شهر قدس گذشت تا با ۴۹ امتیاز و قرار گرفتن در رده دوم، جدی‌ترین تعقیب‌کننده گیتی‌پسند باشد.

گهر زمین سیرجان و فولاد زرند ایرانیان، تیم‌های سوم و چهارم جدول در یک بازی حساس به مصاف هم رفتند. گهر در این دیدار موفق شد با نتیجه ۲ بر یک فولاد زرند را شکست دهد و با ۴۲ امتیاز در رده سوم قرار بگیرد. فولاد زرند ایرانیان هم با این شکست ۳۶ امتیازی شد و در رده چهارم ماند.

در سایر دیدار‌های امروز، پالایش نفت اصفهان ۲ بر صفر پالایشگاه امام خمینی شازند را از پیش‌رو برداشت، سن ایچ ساوه ۳ بر یک پالایش نفت بندرعباس را شکست داد و شهرداری ساوه ۸ بر ۲ مقابل پردیس قزوین به پیروزی رسید.