در جدیدترین گام از برنامه فضایی ملی، سه ماهواره بومی «پایا»، «ظفر ۲» و نمونه ارتقاء یافته «کوثر» تا چهار روز دیگر (هفتم دیماه) به فضا پرتاب خواهند شد. ماهواره «پایا» به عنوان یکی از اصلیترین دستاوردهای این بسته پرتابی، از فناوریهای نوین هوش مصنوعی بهره میبرد و سرعت ارسال داده آن ده برابر ماهوارههای پیشین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ساخت ماهواره، آن هم در شرایط تحریمهای بینالمللی، مسیر دشواری بوده که دانشمندان ایرانی طی ۱۸ سال گذشته آن را با تکیه بر دانش داخلی پیمودهاند؛ تلاشی که تا کنون به پرتاب بیش از ۳۰ ماهواره بومی منجر شده است.
رونمایی از نسل جدید ماهوارههای ایرانی
پرتاب پیشروی، گواه عزم راسخ ایران در توسعه مستمر توانمندیهای فضایی است و سه محصول کلیدی در این مأموریت حضور دارند:
ماهواره «پایا» (مبتکر تصویربرداری آینهای): این ماهواره پیشرفتهترین ماهواره تصویربرداری بومی ایران محسوب میشود و برای اولین بار در کشور از فناوری تصویربرداری آینهای بهره میبرد. «پایا» با قدرت تفکیک ۵ متر در تصاویر سیاهوسفید و ۱۰ متر در تصاویر رنگی، کاربردهای گستردهای در حوزههای کشاورزی، منابع آبی، محیط زیست و نقشهبرداری شهری خواهد داشت. همچنین، ادغام فناوریهای هوش مصنوعی، سرعت تبادل داده این ماهواره را تا ده برابر نسلهای گذشته ارتقا داده است.
ماهواره «ظفر ۲»: این ماهواره که محصول تلاش محققان دانشگاه علم و صنعت ایران است، نسل پیشرفتهتری از ماهواره «ظفر» محسوب میشود و دارای محمولههای مخابراتی و تصویربرداری با دقتی بالاتر و توانمندی بیشتر است.
ماهواره «کوثر»: این ماهواره سنجش از دور که توسط یک شرکت دانشبنیان طراحی و ساخته شده، مأموریتی دوگانه را دنبال میکند؛ این فضاپیما ترکیبی از سنجش از دور و اینترنت اشیای فضایی (IoT) است تا خدمات هوشمند را از مدار زمین گسترش دهد.
نشانههای خودباوری و پیشرفت
این دستاوردهای فضایی، نمادی از خودباوری ملی و دانش بومی در کشور تلقی میشوند. با وجود آنکه تحریمها مسیر توسعه برنامه فضایی را با چالش مواجه کردهاند، عزم متخصصان ایرانی برای دستیابی به اهداف تعیین شده، مسیر حرکت را تغییر نداده و آیندهای مبتنی بر علم و فناوری داخلی را نوید میدهد.