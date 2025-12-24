پخش زنده

فراخوان پویش مدار اقتدار در خوزستان منتشر شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاونت فضای مجازی شبکه خوزستان اعلام کرد: با توجه به پرتاب همزمان سه ماهواره کشورمان در روز هفتن دی ماه که با بهره گیری از دانش بومی و توسط متخصصان علوم فضایی ایران اسلامی ساخته شدهاند، پویش مدار اقتدار برگزار میشود.
علاقمندان میتوانند آثار خود را به صورت متن، ویدیو، نقاشی، موشن گرافی، کلیپ، پادکست و. از طریق پیام رسانهای شاد و ایتا به شماره ۰۹۹۳۷۹۴۱۷۴۲ و آیدی ادمین @khouz_irib ارسال نمایند.