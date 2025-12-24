پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان از اجرای فاز جدید پروژه اصلاح شبکه برقرسانی روستا جهانی میمند شهربابک با تخصیص اعتباری بیشاز ۶۵ میلیارد ریال خبر داد.
مرتضی نیکرو چهارشنبه سوم دی در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختهای گردشگری استان کرمان در جذب و ماندگاری گردشگران اظهار کرد: مرحله جدید عملیات اصلاح شبکه برق روستای جهانی میمند شهربابک با تخصیص اعتباری بیشاز ۶۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی در حال انجام است.
وی افزود: در فاز هفت عملیات اجرایی شبکه برق این روستای جهانی، اصلاح برقرسانی روستا شامل حفاری بهمنظور لولهگذاری، کابلکشی و نصب تابلوهای شالتری و کنتوری در دستور انجام کار قرار دارد.
نیکرو با تأکید بر اهمیت ایجاد و توسعه زیرساختهای گردشگری استان کرمان اظهار کرد: توسعه زیرساختها بهویژه در مقاصد شاخصی همچون روستای جهانی دستکند میمند، نقش تعیینکنندهای در رونق گردشگری، ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی گردشگران دارد.
وی بیان کرد: این روستای منحصربهفرد بهعنوان یکی از برجستهترین نمونههای زیست تاریخی بشر، نیازمند زیرساختهای متناسب با شأن جهانی خود است تا ضمن حفظ اصالتها، زمینه حضور ایمن، آگاهانه و پایدار گردشگران فراهم شود.
مدیرکل میراثفرهنگی استان کرمان بیان کرد: ایجاد و تقویت زیرساختهای اقامتی، خدماتی، حملونقل و اطلاعرسانی گردشگری در روستای جهانی میمند، علاوه بر جذب بیشتر گردشگران داخلی و خارجی، موجب افزایش ماندگاری آنان و شکلگیری چرخه پایدار اقتصادی برای جامعه محلی خواهد شد و توجه همزمان به حفاظت از ارزشهای فرهنگی و تاریخی و توسعه هدفمند زیرساختها، مسیر تحقق توسعه پایدار گردشگری را هموار کرده و میتواند میمند را به الگویی موفق در پیوند میراثفرهنگی با معیشت و هویت بومی تبدیل کند.