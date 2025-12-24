به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، اهدای خون یک نیاز دائمی است و نه یک انتخاب فصلی؛ چرا که بیمارانی، چون مبتلایان به تالاسمی، هموفیلی، مصدومان حوادث و بیماران تحت عمل‌های جراحی بزرگ، هر لحظه نیازمند این مایه حیات هستند.

سلیمان جباری، معاون فنی و فناوری‌های نوین سازمان انتقال خون آذربایجان غربی، در این خصوص گفت: با ورود به فصل سرما و شروع اپیدمی بیماری‌های فصلی، شاهد کاهش تدریجی مراجعین به مراکز انتقال خون بوده‌ایم.

وی در عین حال تأکید کرد: سازمان انتقال خون آذربایجان غربی مانند همیشه، برای پذیرش و خدمات‌دهی به اهداکنندگان خون در سطح استان کاملاً آماده است.

کارشناسان حوزه انتقال خون یادآورشد: فرایند اهدای خون کاملاً استاندارد، ایمن و تحت نظارت متخصصان انجام می‌شود و تنها چند دقیقه از وقت فرد سالم را می‌گیرد. طبق اعلام معاون سازمان، هر فرد سالم و واجد شرایط می‌تواند به طور منظم در سال خون اهدا کند؛ به این صورت که آقایان تا چهار بار و بانوان تا سه بار در سال مجاز به اهدای خون هستند.

آقای جباری در پایان بر اهمیت معنوی این عمل خیر تأکید کرد: با اهدای هر واحد خون، ما عضوی از یک خانواده بزرگ و نجات‌بخش می‌شویم، چرا که یک واحد خون اهدایی قابلیت نجات جان سه انسان را دارد.

این فراخوان یادآور می‌شود که با وجود تمامی محدودیت‌ها، مشارکت فعال شهروندان تنها راه تضمین امنیت ذخایر خونی استان در ماه‌های سرد پیش رو خواهد بود.