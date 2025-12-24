پخش زنده
فرماندهی انتظامی رامسر از دستگیری اتباع خارجی غیرمجاز در راستای برخورد با اقامت غیرقانونی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ مصطفی بابایی گفت: در راستای اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد با اقامت غیرمجاز، تعدادی از اتباع خارجی فاقد مدارک قانونی در سطح حوزه استحفاظی شهرستان رامسر شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: این افراد در عملیاتهای هدفمند و با هماهنگی مراجع قضایی توسط مأموران انتظامی دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیربط معرفی شدند.
فرماندهی انتظامی شهرستان رامسر با تأکید بر تداوم اجرای این طرحها، از شهروندان خواست از بهکارگیری اتباع خارجی فاقد مجوز خودداری کنند و اعلام کرد در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
پلیس همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق سامانههای ارتباطی پلیس به شمارههای ۱۱۰ و ۱۹۷ اطلاعرسانی کنند.