به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ مراسم دومین سالگرد شهادت سردار سیدرضی موسوی فردا همزمان با شب لیله الرغائب، از نماز و مغرب و عشا در جوار مزار این شهید در امامزاده صالح (ع) تجریش تهران برگزار می‌شود.

سردار سید رضی موسوی متولد منطقه چاشم در شمال سمنان بود. او بیش از ۳ دهه از فرماندهان اثرگذار سپاه در جبهه مقاومت بود که مسئولیت پشتیبانی مدافعان حرم را به عهده داشت. حضور ۳۵ ساله این شهید در سوریه و دیگر محور‌های جبهه مقاومت و پشتیبانی او، رژیم جعلی صهیونیستی را با بحران‌های مختلف رو‌به‌رو کرده و در این مدت دوبار اقدام به ترور این فرمانده رشید سپاه کردند. سردار سیدرضی موسوی ۴ دی ۱۴۰۲ در حمله هوایی رژیم صهیونی به منطقه سیده زینب دمشق شهید شد.