به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ سالن ملت اصفهان میزبان یک دیدار در هفته هشتم لیگ برتر مردان بود که تیم فولاد مبارکه سپاهان که با پنج برد و ۱۵ امتیاز در رتبه سوم جدول قرار داشت، میزبان استقلال گنبد بود.

جدال جذاب و تماشایی دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و استقلال گنبدکاووس در ست نخست با امتیاز ۲۷ بر ۲۵ به سود نماینده گنبد به پایان رسید و در ست دوم ۲۹ بر ۲۷ به نفع سپاهان تمام شد تا دو تیم در ست شماری یک بر یک شوند.

نتیجه ست سوم این مسابقه به سپاهان رسید که موفق شد ۲۵ بر ۲۰ نماینده گنبد را شکست دهد و در ست چهارم نیز میزبان ۲۹ بر ۲۷ به پیروزی رسید تا در نهایت فاتح سه بر یک این جدال شود.

سپاهان با این پیروزی ششمین برد خود را جشن گرفت و ۱۸ امتیازی شد و در رتبه سوم جدول باقی ماند.