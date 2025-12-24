کلنگزنی سایت جدید روستای سرابکلان
پس از گذشت بیش از ۲۰ سال انتظار، سایت جدید روستای سرابکلان نهایی و عملیات اجرایی آن با آغاز کلنگزنی وارد مرحله اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «باقر عالمی» فرماندار شهرستان سیروان در آیین کلنگزنی این طرح گفت: این طرح در دو مرحله اجرا خواهد شد که مرحله نخست آن در زمینی به مساحت دو هکتار و برای بیش از یکصد خانوارِ واجد شرایط و در اولویت، اختصاص یافته است.
وی افزود: برای آمادهسازی این سایت، ۷ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و تلاش خواهد شد تا اعتبارات لازم برای تکمیل طرح، بهموقع تزریق شود.
«حبیبالله محبی» مدیرکل بنیاد مسکن ایلام در ادامه این مراسم از اختصاص زمین به متراژ ۹۰ متر مربع برای هر خانوار همراه با تسهیلات مسکن خبر داد و عنوان کرد: با آغاز عملیات آمادهسازی، در صورت تأمین اعتبار، زمینها تا ششماهه نخست سال آینده به متقاضیان تحویل داده خواهد شد.
گفتنی است این مطالبه مردمی در سالهای گذشته چندین بار از طریق رسانه ملی و سیمای مرکز ایلام پیگیری شده بود که خوشبختانه به نتیجه رسید.
قدردانی مردم از پیگیریهای رسانه استانی، از حاشیههای این مراسم بود.