خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با پیگیری مطالبات اساسی شهروندان مهابادی، به بررسی چالشهای نوبتدهی و ازدحام در مرکز تعویض پلاک خودرو پرداخته است. تأخیر و سردرگمی در این فرآیند اداری، به یک معضل تکراری تبدیل شده که هزینههای زمانی و روانی مضاعفی را بر دوش مردم سنگینی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، گزارشهای میدانی حاکی از سردرگمی مراجعهکنندگان به سامانه نوبتدهی تعویض پلاک خودرو است. در حالی که انتظار میرود سیستمهای الکترونیکی کارها را تسهیل کنند، این سامانه خود به نقطه اصلی گلوگاه تبدیل شده است.
از سوی دیگر، آن سوی باجهها، صفهای طولانی خودروها چشماندازی تکراری برای شهروندان مهابادی رقم زده است. این شلوغی و ازدحام، شهروندان را به شدت کلافه کرده و زمان زیادی از روز آنها را درگیر میکند. در مصاحبههای مردمی، گلایههایی مبنی بر سختی «گرفتن نوبت» و عدم دسترسی آسان به این سرویس شنیده میشود.
علاوه بر مشکلات سیستمی، تعدادی از شهروندان همچنین از کاهش مراکز تعویض پلاک در سطح شهرستان ابراز نارضایتی کردند، که این کمبود، فشار مضاعفی را بر مرکز فعال وارد ساخته است.
تأخیر در تمدید وکالتها، رفت و آمدهای غیرضروری و انتظار طولانی در مرکز، جملگی هزینههای اضافی هستند که مستقیماً از شهروندان دریافت میشوند.
تعویض پلاک در مهاباد، این روزها از یک فرآیند روتین اداری فراتر رفته و به یک چالش مدیریتی تبدیل شده است. انتظار میرود با برنامهریزی دقیقتر و اتخاذ راهکارهای عملی برای افزایش ظرفیت یا تسهیل دسترسی به نوبت، این روند هرچه سریعتر به حالت عادی بازگردد تا شهروندان بتوانند امور اداری خود را با کمترین اتلاف وقت و انرژی به انجام برسانند.