دویست و ۵۶ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه بدون سود به حوزه مشاغل خانگی اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان از اختصاص ۲۵۶ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه به حوزه مشاغل خانگی خبر داد.
مختار احمدی افزود: در حوزه مشاغل خانگی، از محل جزء یک بند «ب» تبصره ۱۵ و جزء ۲ بند «ب» تبصره ۱۵، مبلغ ۲۵۶ میلیارد تومان تسهیلات قرضالحسنه بدون سود و با ۴ درصد کارمزد اختصاص یافته است.
او گفت: تاکنون حدود ۱۰۰ میلیارد تومان طرح به بانکها معرفی شده و ۱۵۶ میلیارد تومان دیگر از این تسهیلات همچنان باقی مانده است که متقاضیان میتوانند از آن بهرهمند شوند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به تنوع مشاغل خانگی گفت: در استان نزدیک به ۵۰۰ رسته مشاغل خانگی تعریف شده و چهار دستگاه اجرایی مسئول صدور مجوز برای این مشاغل هستند.
احمدی افزود: رشتههای فرهنگی زیر نظر ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صنایعدستی در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، فعالیتهای کشاورزی و دامداری در حوزه جهاد کشاورزی و سایر رشتهها در حوزه صنعت، معدن و تجارت قرار دارند.
او از متقاضیان واجد شرایط خواست با مراجعه به سامانه مشاغل خانگی نسبت به ثبتنام و دریافت تسهیلات اقدام کنند، زیرا این تسهیلات فرصت مناسبی برای فعالان مشاغل خانگی است و باید تا پایان سال جذب شود.