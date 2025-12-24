پخش زنده
جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین اعلام کرد: فعالیتهای آموزشی فردا پنجشنبه در استان قزوین بهصورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، جواد حقلطفی گفت: بر این اساس، کلیه مهدهای کودک تعطیل بوده و تمامی مدارس استان که در روزهای پنجشنبه دارای کلاس آموزشی هستند، بهصورت غیرحضوری فعالیت خواهند داشت.
وی افزود: همچنین کلیه مؤسسات آموزشی و دانشگاههای استان قزوین نیز آموزشهای خود را بهصورت غیرحضوری ارائه میکنند.
حقلطفی با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت شهروندان، از مردم خواست ضمن رعایت توصیههای بهداشتی، از ترددهای غیرضروری بهویژه در فضای باز خودداری کنند.