نشست تخصصی بررسی طرح ویژه حفاظت و احیای بافت تاریخی شهر قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست تخصصی بررسی طرح ویژه حفاظت و احیای بافت تاریخی شهر قم با حضور اعضای کمیته فنی معاونت شهرسازی و معماری برگزار شد و گزارش میانکار این طرح مورد ارزیابی کارشناسان قرار گرفت.
طرح ویژه حفاظت و احیای بافت تاریخی قم در کمیته فنی شماره ۳ معاونت شهرسازی و معماری شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی شد.
این طرح که از ابتدای سال ۱۴۰۳ در دستور کار ادارهکل راه و شهرسازی استان قم قرار گرفته، پس از انجام مطالعات اولیه وارد مرحله بررسی تخصصی شد.
در این نشست، گزارش میانکار طرح و روند مطالعات انجامشده توسط اعضای حقیقی و حقوقی کمیته ارزیابی شد.
نمایندگان شهرداری قم، وزارت میراث فرهنگی، شورای شهر و سایر نهادهای مدیریت شهری نیز در جلسه حضور داشتند.
کارشناسان بر ضرورت تعمیق مطالعات اجتماعی و اقتصادی در بافت تاریخی قم تأکید کردند.
همچنین بازشناسی کیفی شهر قم بهعنوان شهری با ارزشهای معماری، فرهنگی و مذهبی مورد توجه قرار گرفت.
توجه به نیازهای گروههای مختلف اجتماعی از جمله ساکنان بومی، زائران، کودکان و سالمندان از دیگر محورهای مطرحشده بود.
در پایان مقرر شد اصلاحات پیشنهادی اعضای کمیته در ادامه روند تدوین طرح اعمال و تکمیل شود.