پیش بینی جو پایدار در لرستان
کارشناس هواشناسی لرستان، گفت: برای دو روز آینده، جو لرستان آرام و پایدار است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، کارشناس هواشناسی لرستان گفت: در شبانه روز گذشته پلدختر با ۱۶ درجه بالای صفر و الشتر و ازنا با ۵ درجه زیر صفر به ترتیب خنکترین و سردترین شهرهای استان بودند.
راضیه پیله وران، افزود: از فردا تا روز شنبه جو آرام و پایداری برای آسمان استان پیش بینی شده است.
پیله وران گفت: از نظر نوسانات دمایی، امشب دماها کاهش مییابند، لذا مدیریت بهینه مصرف حاملهای انرژی توصیه میشود.