افزایش دو برابری ظرفیت درمانی سرخس
ظرفیت درمانی شهرستان سرخس با دو برابر شدن تعداد پزشکان متخصص بیمارستان لقمان افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، فرماندار سرخس در جلسه شورای اداری این شهرستان گفت: با پیگیری های انجام شده در پایتخت، اعتبار تکمیلی برای این بیمارستان اختصاص یافته و تعداد پزشکان متخصص از ۷ نفر به ۱۴ نفر افزایش یافته است که این اقدام، ظرفیت درمانی شهرستان را ۱۰۰ درصد ارتقا داده است.
مجید بیکی با اشاره به اهمیت پیگیری مستمر طرح ها افزود: یکی از دلایل به سرانجام رسیدن طرح های عقب مانده، پیگیری و تعامل سازنده مدیران بوده است. هر مدیر باید در جایگاه خود فعال باشد و اقدامات انجام شده را به طور شفاف اطلاع رسانی کند.
فرماندار سرخس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، بر حضور حداکثری مردم تأکید کرد و افزود: از همه سلیقه ها و قشرها دعوت می شود برای ثبت نام و کاندیداتوری اقدام کنند.
وی افزود: بی طرفی مجریان و دستگاه های اجرایی باید بهطور کامل حفظ شود و امکانات اداری در اختیار هیچ نامزد خاصی قرار نگیرد.
فرماندار سرخس در ادامه با اشاره به بارش ۷۱ میلی متری باران و ۳۴ سانتی متر برف در روستای شوریجه، بر لزوم صرفه جویی در مصرف آب و برق و مدیریت بهینه منابع تأکید کرد.
بیکی همچنین از حمایت های بنیاد علوی و بنیاد برکت در ارتقای بهره وری آب کشاورزی و کمک به روند توسعه شهرستان قدردانی کرد.
در ادامه این جلسه، عملکرد مدیریت بحران شهرستان در جریان بارش های اخیر و اقدامات راهداری و پلیس راه مورد تجلیل قرار گرفت و فرماندار بر ضرورت اطلاع رسانی خدمات انجام شده و تلاش مضاعف برای رفع مشکلات بخش مرزداران تأکید کرد.
همچنین در حوزه اجتماعی نیز اجرای طرح نشاط اجتماعی و مشارکت مدیران در ارائه برنامه ها و اقدامات خلاقانه و نوآورانه مورد توجه قرار گرفت.