معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه گفت: عظمت این فرمانده تربیتیافته مکتب امامین انقلاب هر روز آشکارتر میشود؛ او با اخلاص و محبت اهلبیت (ع)، هستههای مقاومت را در سطح بینالملل پایهگذاری کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرتیپ پاسدار «سعید فرجیانزاده» معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سومین همایش نماز سپاه ثارالله استان کرمان گفت:کرمان، شهر بزرگان، شهر علما و شهر شهدای بزرگ، به برکت مضجع نورانی سیدالشهدای مقاومت، به شهری زیارتی تبدیل شده است؛ شهری که نهتنها از سراسر کشور، بلکه از اقصینقاط جهان، مشتاقان برای زیارت فرمانده دلها و شهدای عزیز این سرزمین به آن میآیند.
وی افزود: این شهر در روزهای سالگرد شهادت سیدالشهدای مقاومت، حاج قاسم سلیمانی، حال و هوایی کربلایی پیدا میکند؛ فضایی شبیه بینالحرمین، بهراستی این سرزمین به برکت حضور شهید سلیمانی مزین به امتیازهای بزرگی شده است.
معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشت:شهید سلیمانی تربیتیافته مکتب امامین انقلاب بود؛ شخصیتی تکرارناشدنی که هرچه زمان میگذرد، عظمت نقش بیبدیل او نهتنها در ایران و منطقه، بلکه در سطح بینالملل آشکارتر میشود.
وی در ادامه گفت: بعد از طوفان الاقصی، روشن شد که هستههای مقاومت چگونه به دست شهید سلیمانی عزیز در سطح بینالمللی شکل گرفته است؛ و خیزشهای دانشجویی در اروپا، آمریکا و نقاط مختلف جهان بدون مقدمه و ریشه نبود؛ نتیجه سالها کار نرمافزاری، فکری و مکتبی بود که شهید سلیمانی پایهگذاری کرده بود. آن بذرهایی که مکتب شهید سلیمانی در جهان کاشته بود، امروز بخشهایی از آن دیده میشود و انشاءالله جلوههای بزرگتر آن در آینده نمایان خواهد شد.
معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیان داشت:به ذهن بنده میرسد که دو عامل مهم باعث شد شهید سلیمانی در جهان، منطقه و کشور بدرخشد: اول اخلاص؛ او تمام کارهایش را برای خدا انجام میداد. سختیهای نبرد و صحنههای دشوار را تنها برای رضای خدا تحمل میکرد و دوم محبت اهلبیت علیهمالسلام؛ این محبت، توفیق و آوازه او را در آسمانها و زمین گسترانید. امیدواریم که از راه او جا نمانیم. اکنون که در سالگرد شهادتش و هفته مقاومت قرار داریم، لازم است وصیتنامه این شهید بزرگوار، این فرمانده محبوب و حاکم بر دلها، بازخوانی شود.
سرتیپ پاسدار فرجیانزاده اظهار داشت:هر ایرانی که به شهید سلیمانی ارادت دارد و خود را مدیون مجاهدتهای او میداند، امید است خداوند متعال توفیق دهد که راه نورانی سیدالشهدای مقاومت و همه شهدای عزیز را ادامه دهیم.
وی افزود: با تدبیر حجتالاسلام والمسلمین «عبدالله حاجیصادقی» نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی سه سال گذشته رویکرد بسیار ارزشمندی نسبت به موضوع نماز در سپاه پاسداران شکل گرفته است. در این مدت، همایشهای نماز در تمامی استانها و در همه ردههای سپاه برگزار شده و امسال، در سومین سال برگزاری این همایشها، دو رویکرد جدید نیز به آن افزوده شده است.
معاون هماهنگ کننده نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه گفت:نخست، برگزاری همایشهای نماز در دانشگاههاست؛ موضوعی که همواره مورد تأکید رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی بوده است. به همین منظور، امسال با همت سپاه، اجلاسیه مرکزی نماز ویژه دانشجویان سراسر کشور در دانشگاه جامع امام حسین علیهالسلام برگزار خواهد شد.
دومین برنامه جدید، همایش ویژه سربازان است. امسال برای نخستینبار، همایش نماز سرباز و اجلاسیه مربوط به آن نیز برگزار میشود. امید داریم که با این اقدامات بتوانیم دین خود را نسبت به این فریضه بسیار مهم ادا کنیم و در مسیر گسترش اقامه نماز، ترویج فرهنگ نمازخوانی و تقویت توجه و خشوع در نماز، گامهای گستردهتری برداریم.