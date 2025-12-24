پخش زنده
سخنگوی شورای نگهبان از تایید «لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
«لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی» که در مرحله قبل با ابهاماتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات از سوی مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
