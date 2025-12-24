برد ارزشمند فولاد هرمزگان مقابل جواد الائمه شهرکرد
تیم فوتسال فولاد هرمزگان در هفته بیستم لیگ برتر کشور مقابل تیم جواد الائمه شهرکرد صاحب برتری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ شاگردان علی امیری در تیم فولاد هرمزگان عصر امروز (۳ دی) در شهرکرد مقابل تیم جواد الائمه این شهر با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید. محمدرضا هاشمی و کیانوش شیرپور گلزنان تیم فولاد هرمزگان بودند. تیم فولاد هرمزگان با این برد با یک بازی کمتر با کسب ۲۷ امتیاز در جایگاه ششم جدول رده بندی قرار گرفت. اما دیگر نماینده هرمزگان تیم پالایش نفت بندرعباس در خانه برابر تیم سن ایچ ساوه ۳ بر یک نتیجه را واگذار کرد.