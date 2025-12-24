با تداوم پایداری هوا و افزایش غلظت آلاینده‌ها شاخص کیفیت هوا در برخی شهر‌های صتعتی، در شرایط قرمز و ناسالم قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طبق اعلام سامانه پایش کیفیت هوا، تا ساعت ۱۹:۰۰ امروز، شهر اصفهان با عدد ۱۷۲ و قزوین با شاخص ۱۵۵ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه گروه‌های سنی قرار گرفت؛ در این شرایط، سلامت عموم شهروندان تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

همچنین کیفیت هوای چندین شهر دیگر در شرایط نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس گزارش شده است. در این میان، کرج با شاخص ۱۴۷، تهران ۱۴۴، مشهد ۱۴۱، ارومیه ۱۲۶، اهواز ۱۲۵، قم ۱۲۴، اراک ۱۲۳ و تبریز با عدد ۱۱۳ در این وضعیت قرار دارند.

کارشناسان توصیه می‌کنند در چنین شرایطی، گروه‌های حساس از جمله سالمندان، کودکان، بیماران قلبی و ریوی از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کرده و سایر شهروندان نیز فعالیت‌های بیرونی خود را کاهش دهند.