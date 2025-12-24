پخش زنده
شماری از مخالفان رژیم اسرائیل و صدور جنگ افزار برای این رژیم در انگلیس، بیش از یک سال است که بدون محاکمه در زندانند که برخی از آنان در اعتراض به این شرایط از چند هفته پیش دست به اعتصاب غذا زدهاند که به علت وخامت وضع جسمی آنان به بیمارستان منتقل شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ پس از اینکه آشکار شد بخشی از نسل کشی اسرائیل در غزه از سوی جنگ افزارهای تولیدی در انگلیس انجام میشود، شماری از مخالفان تامین جنگ افزار برای اسرائیل به دست پلیس انگلیس بازداشت شدند. با تصمیم دولت انگلیس در تروریستی اعلام کردن گروه اقدام برای فلسطین این دستگیریها تشدید شد و شماری از آنان بدون محاکمه و امکان آزادی با وثیقه زندانی شدند که از چند هفته پیش در اعتراض به این شرایط و بلاتکلیفی دست به اعتصاب غذا زدند که به گفته وکلای آنان سلامتیشان اکنون در خطر است. برخی از این حامیان فلسطین به علت وخامت وضع جسمی با فشار افکار عمومی وزارا سلطانا نماینده مستقل مجلس به بیمارستان منتقل شدند.
جرمی کوربین نماینده مستقل مجلس و چهره مشهور حامی حقوق فلسطینیان در انگلیس در این باره گفت: اساس مطلب این است که آنان میخواهند این کشور بخشی از نسل کشی مردم فلسطین باشد. برای همین زندانی هستند. آنچه مرا تحت تاثیر قرار داده است تداوم وفاداری به اصول شان است. هدف آنان این است که تجارت نفرت انگیز ارسال جنگ افزاز به اسرائیل و فعالیت کارخانههای اسلحه سازی اسرائیل در انگلیس متوقف شود.
خواهر کامران احمد یکی از حامیان فلسطین که در زندان دست به اعتصاب غذا زده است، گفت: ممکن است آسیبهای جسمی که با اعتصاب غذای بلند مدت به آنان وارد شده است، غیر قابل ترمیم باشد.
رحما خواهر تئوتا خوجه گفت: تنها روش مقاومت که برای خواهرش مانده است استفاده از جانش است. برای همین از جسمش برای حمایت از فلسطین استفاده کرده است و ما اکنون نگران جان باختن خواهرم در پی این اعتصاب غذای طولانی مدت هستیم.
گاردین جزو نادر روزنامههایی است که پس از هفتهها سکوت و سانسور، مطلبی درباره وخامت حال این زندانیان درج کرد و افزود: وکلای زندانیانی که دست به اعتصاب غذا زدهاند در نامهای از وزیر دادگستری خواستند پس از هفتهها اعتصاب غذای این حامیان فلسطین، کمی انسانیت نشان دهد و براساس ضوابط قانونی، در دیدار با وکلا و خانواده این زندانیان به بن بستی که منجر به وخامت وضع جسمانی این افراد در معرض خطر مرگ شده است، پایان دهد.
هفته هاست قشرهای مختلف مردم و اندک سیاستمداران حامی فلسطین در انگلیس در اعتراض به بی تفاوتی نسبت به وضع سلامت هواداران فلسطین در زندانهای انگلیس هشدار میدهند.
یک فعال مدنی در انگلیس گفت: ما میخواهیم فورا این حامیان فلسطین آزاد شوند. خواسته آنان تعطیلی شرکت جنگ افزارسازی بی ای ایی سیستمز اسرائیل در انگلیس است که خواسته خیلیهای دیگر هم هست. ما همچنین میخواهیم گروه فلسطین اکشن (اقدام برای فلسطین) از فهرست گروههای تروریستی دولت انگلیس خارج شود.
قشرهای مختلف مردم در انگلیس بارها با محکوم کردن دستگیری بیش از دو هزار نفر از حامیان فلسطین و به زندان افکندن شمار زیادی از آنان، پایان دادن به حمایتهای سیاسی، مالی و تسلیحاتی حکومت انگلیس از رژیم صهیونیستی را خواستار شدند.