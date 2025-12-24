به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان و به نقل از روابط عمومی فرمانداری دشت آزادگان، در راستای اجرای فرایند‌های قانونی برگزاری انتخابات جلسه انتخاب هیئت اجرایی انتخابات شورای شهر به ریاست سید قاسم موسوی فرماندار دشت آزادگان و رئیس هیئت اجرایی انتخابات شهرستان و با حضور اعضای هیئت نظارت بر انتخابات برگزار شد.

در این جلسه پس از بررسی و تشریح فرایند قانونی، انجام رای گیری و‌شمارش آرا، اعضای هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر مشخص شدند که عبود سعیدی، رسول مرمزی پور، سید رسول موسوی، احمد کروشاوی، بیژن عبیداوی، احمد پور شریفی، احمد سیاحی و مریم کروشاوی به عنوان هشت نفر اصلی اعضای هیئت اجرایی انتخابات انتخاب شدند.

همچنین، محمد حویزاوی، عباس فریسات، کریم عچرش، عنایت بطران. ماجد حمادی به عنوان اعضای علی البدل هیئت اجرایی انتخاب شدند.

هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا روز یازدهم اردیبهشت ماه سال آینده برگزار می‌شود.