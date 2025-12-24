به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مهدی صابری جزئیات بارش‌های ۲۴ ساعت گذشته در استان را تشریح کرد:

تکاب: رکورددار بارش با ۱۷ میلی‌متر بارندگی (نزدیک به ۲۰ سانتی‌متر برف).

شاهیندژ: ۵ سانتی‌متر برف.

سردشت: ۶ سانتی‌متر برف.

بوکان: ۲ سانتی‌متر برف.

سایر شهر‌های جنوب استان شاهد باران بوده‌اند.

وی همچنین به نوسانات دمایی در استان اشاره کرد و افزود: دمای هوای ارومیه طی شبانه‌روز گذشته بین مثبت ۷ درجه و منفی ۴ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است. در این مدت، چالدران با منفی ۷ درجه سانتی‌گراد، سردترین و مهاباد با مثبت ۱۱ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان گزارش شدند.

صابری در ادامه به پیش‌بینی‌های چند روز آینده پرداخت و گفت: امروز و فردا (پنجشنبه و جمعه)، جو نسبتاً پایداری بر استان حاکم خواهد بود و سامانه جدید از اواخر وقت روز جمعه، ورود یک سامانه جدید بارشی مجدداً موجب بارش برف و باران در آذربایجان غربی خواهد شد.

رییس اداره پیش‌بینی با توجه به شرایط جوی، هشدار‌هایی را به شهروندان ارائه داد: تجهیزات زمستانی: لزوم احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای و تجهیز کامل خودرو‌ها به لوازم زمستانی (زنجیر چرخ و غیره) برای همه رانندگان ضروری است.

مدیریت انرژی با توجه به احتمال کاهش دما در هفته آینده، کنترل دقیق دما در گلخانه‌ها و مرغداری‌ها برای جلوگیری از خسارات احتمالی، حیاتی و لازم است.