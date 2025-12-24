پخش زنده
اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی: شهرستان تکاب در ۲۴ ساعت گذشته با ثبت ۱۷ میلیمتر بارندگی معادل حدود ۲۰ سانتیمتر برف، رکورددار بارش برف در میان شهرهای استان طی این مدت بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مهدی صابری جزئیات بارشهای ۲۴ ساعت گذشته در استان را تشریح کرد:
تکاب: رکورددار بارش با ۱۷ میلیمتر بارندگی (نزدیک به ۲۰ سانتیمتر برف).
شاهیندژ: ۵ سانتیمتر برف.
سردشت: ۶ سانتیمتر برف.
بوکان: ۲ سانتیمتر برف.
سایر شهرهای جنوب استان شاهد باران بودهاند.
وی همچنین به نوسانات دمایی در استان اشاره کرد و افزود: دمای هوای ارومیه طی شبانهروز گذشته بین مثبت ۷ درجه و منفی ۴ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است. در این مدت، چالدران با منفی ۷ درجه سانتیگراد، سردترین و مهاباد با مثبت ۱۱ درجه سانتیگراد، گرمترین نقطه استان گزارش شدند.
صابری در ادامه به پیشبینیهای چند روز آینده پرداخت و گفت: امروز و فردا (پنجشنبه و جمعه)، جو نسبتاً پایداری بر استان حاکم خواهد بود و سامانه جدید از اواخر وقت روز جمعه، ورود یک سامانه جدید بارشی مجدداً موجب بارش برف و باران در آذربایجان غربی خواهد شد.
رییس اداره پیشبینی با توجه به شرایط جوی، هشدارهایی را به شهروندان ارائه داد: تجهیزات زمستانی: لزوم احتیاط در ترددهای شهری و جادهای و تجهیز کامل خودروها به لوازم زمستانی (زنجیر چرخ و غیره) برای همه رانندگان ضروری است.
مدیریت انرژی با توجه به احتمال کاهش دما در هفته آینده، کنترل دقیق دما در گلخانهها و مرغداریها برای جلوگیری از خسارات احتمالی، حیاتی و لازم است.