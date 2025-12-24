به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دختران کاراته کای میاندوآبی موفق به کسب مدال‌های رنگارنگ در مسابقات بین المللی جام ایران زمین شدند.

مسابقات بین المللی کاراته جام ایران زمین دختران با حضور کاراته کاهایی از ۸ کشور هفته گذشته در تهران برگزار شد.

در نهایت ورزشکاران باشگاه حق نظری میاندوآب بترتیب ذیل موفق به کسب نشانهای طلا و نقره و مقام‌های اول و دوم این مسابقات در اوزان مختلف شدند.

نفرات برتر این مسابقات بترتیب

هستی قمصری مقام اول

النا عبدالهی مقام اول

عسل محبوبی مقام اول

گون آی شیری مقام اول

ساغر اسدی مقام اول

فاطمه پاشایی مقام اول

النا حاجی زاده مقام اول

آیلین آزاد مقام اول

زهرا میاندوآبی مقام اول

آسنا غیوری نژاد مقام اول

آیلین احمدی مقام اول

هستی نوری زاده مقام دوم

زینب عرفانی مقام دوم

الینا اصاف مقام دوم

ثنافرجی نیا مقام دوم

فاطمه علوی مقام دوم