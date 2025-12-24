پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز مطالعات امنیت ملی ستادکل نیروهای مسلح با اشاره به اتحاد یکپارچه مردم و نیروهای مسلح در دفاع از کشور تأکید کرد: برغم برنامهریزیها، دشمن شکست خورد و جمهوری اسلامی ایران باقی ماند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار حسن رستگارپناه در یادواره شهدای روستای دینارآباد از توابع بخش لالجین و گرامیداشت شهدای اقتدار و محور مقاومت اظهار کرد: مکتب اسلام با شهادت و ولایتمداری زنده مانده و از طریق جانفشانی فرزندان غیورش به مسیر تاریخی خود ادامه خواهد داد.
وی افزود: پس از امام خمینی (ره)، این پرسش مطرح شد که «انقلاب تمام شد؟» اما با حضور ولایت فقیه و رهبری حکیم، مسیر انقلاب تداوم یافت و با وجود فتنهها و توطئههای داخلی و خارجی، به لطف هدایت الهی و هوشیاری مردم، انقلاب ماندگار شد و راه امام راحل با شتاب و دقت بیشتری دنبال شد.
رئیس مرکز مطالعات امنیت ملی ستادکل نیروهای مسلح، دوران دفاع مقدس را نمونهای از ایستادگی ملت ایران دانست و گفت: دشمنان از جمله صدام با حمایت استکبار جهانی حمله کردند و ملت با عزت و سربلندی از اسلام و انقلاب دفاع کردند و در پایان، دشمنان به شکست رسیدند و جمهوری اسلامی ایران باقی ماند.
وی با اشاره به تجربههای انقلاب اسلامی، به حوادثی مانند ترورها، اغتشاشها و جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: هر یک از این حوادث میتوانست نظام را به خطر اندازد، اما دشمنان نتوانستند به اهداف خود برسند.
سردار رستگارپناه همچنین با اشاره به اتحاد یکپارچه مردم و نیروهای مسلح در دفاع از کشور تأکید کرد: دشمن در جنگ اخیر ۱۲ روزه نیز با اتحاد و یکپارچگی مواجه شد و در نهایت ناکام و شکست خورد.
وی جایگاه شهدا را در تداوم و بقای انقلاب اسلامی حیاتی دانست و گفت: شهدا، سرمایههای بزرگ نظام و انقلاب هستند و انقلاب اسلامی با اتکا به اسلام، شهادتطلبی، ولایتپذیری و مقاومت مردمی، تا امروز پایدار مانده و در آینده نیز خواهد ماند، زیرا اراده الهی و پشتیبانی مردم در کنار رهبری حکیم، چنین پایداری را تضمین میکند.