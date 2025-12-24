تیم‌های فوتسال سن ایچ و شهرداری ساوه در هفته بیستم لیگ برتر، به ترتیب حریفانی از بندرعباس و قزوین را شکست دادند و پالایش نفت شازند در اصفهان به پالایش نفت این شهر باخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ در ادامه رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور و از هفته بیستم سن ایچ ساوه در بوشهر ۳ یک پالایش نفت بندرعباس را شکست داد و شهرداری ساوه هم در سالن امام خمینی این شهر در یک دیدار پر گل پردیس قزوین را ۸ دو شکست داد.

دیگر نماینده فوتسال استان مرکزی پالایش نفت شازند نیز در یک دیدار بیرون از خانه دو صفر مغلوب پالایش نفت اصفهان شد.

تا پایان هفته بیستم سن ایچی‌ها با ۳۴ امتیاز همچنان در خانه پنجم جدول باقی مانده‌اند و پالایش نفت شازند هم با همان ۱۶ امتیاز قبلی یازدهم است.

دیگر نماینده فوتسال استان، شهرداری ساوه هم با پیروزی قاطع خود در این هفته ۱۳ امتیازی و با یک پله جهش خود را به خانه دوازدهم جدول رساند.

در هفته بیست و یکم این رقابت‌ها سه‌شنبه نهم دی پالایش نفت شازند میزبان مس سونگون است، سن ایچ ساوه میهمان عرشیا شهر قدس خواهد بود و شهرداری ساوه از پالایش نفت بندرعباس پذیرایی می‌کند.