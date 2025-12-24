امروز در نود و یکمین حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران، ۳۳ هزار قطعه انواع سکه طلا تخصیص یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز در نود و یکمین حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران چه گذشت؟

نتایج کلی:

۳۲،۹۰۷ قطعه انواع سکه طلا تخصیص یافت

سکه‌ها ضرب سال ۱۴۰۴ بانک مرکزی است

تعداد قطعات تخصیص داده شده:

• ربع سکه: ۱۱،۲۷۸ قطعه

• نیم سکه: ۶،۹۵۱ قطعه

• تمام سکه: ۱۴،۶۷۸ قطعه

تاریخ دریافت سکه با هزینه تحویل و بدون هزینه انبارداری:

۱۶ الی ۲۴ دی‌ماه

هزینه تحویل: ۳۰،۰۰۰ تومان برای هر سکه در کل دوره

تاریخ دریافت سکه با هزینه تحویل و با هزینه انبارداری:

۲۸ دی ماه الی ۶ بهمن ماه

هزینه تحویل: ۳۰،۰۰۰ تومان برای هر سکه در کل دوره

هزینه انباردای: ۵۰،۰۰۰ تومان برای هر سکه در هر روز تقویمی