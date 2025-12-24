پخش زنده
امروز: -
امروز در نود و یکمین حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران، ۳۳ هزار قطعه انواع سکه طلا تخصیص یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز در نود و یکمین حراج سکه طلای مرکز مبادله ایران چه گذشت؟
نتایج کلی:
۳۲،۹۰۷ قطعه انواع سکه طلا تخصیص یافت
سکهها ضرب سال ۱۴۰۴ بانک مرکزی است
تعداد قطعات تخصیص داده شده:
• ربع سکه: ۱۱،۲۷۸ قطعه
• نیم سکه: ۶،۹۵۱ قطعه
• تمام سکه: ۱۴،۶۷۸ قطعه
تاریخ دریافت سکه با هزینه تحویل و بدون هزینه انبارداری:
۱۶ الی ۲۴ دیماه
هزینه تحویل: ۳۰،۰۰۰ تومان برای هر سکه در کل دوره
تاریخ دریافت سکه با هزینه تحویل و با هزینه انبارداری:
۲۸ دی ماه الی ۶ بهمن ماه
هزینه تحویل: ۳۰،۰۰۰ تومان برای هر سکه در کل دوره
هزینه انباردای: ۵۰،۰۰۰ تومان برای هر سکه در هر روز تقویمی