به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ فریده حسن‌زاده گفت: ساعت حدود ۱۰ صبح امروز چهارشنبه سوم دی‌ماه ۱۴۰۴، گزارشی از بروز علائم مسمومیت در این مدرسه به اورژانس اعلام شد که در پی آن، هفت دانش‌آموز به همراه یک معلم و سرایدار مدرسه با علائم تهوع و استفراغ به بیمارستان منتقل شدند.

وی با اشاره به اینکه حال عمومی همه این افراد مساعد است، افزود: بیماران برای بررسی‌های تکمیلی و تا مشخص شدن علت حادثه، تحت نظر تیم درمانی بستری هستند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان افزود: هم‌زمان با رسیدگی درمانی، کارشناسان بهداشت محیط و مبارزه با بیماری‌ها با حضور در مدرسه، بررسی‌های لازم از جمله ارزیابی آب شرب را داشتند و نمونه‌هایی از آب و نوشیدنی مصرف‌شده برای آزمایش‌های تخصصی فرستاده شده است.

بیشتر بخوانید؛ مسمومیت ۱۳ نفر بر اثر نشت گاز آمونیاک در کارخانه تن ماهی در بندرعباس

حسن‌زاده گفت: علت دقیق این مسمومیت هنوز مشخص نشده و نتایج نهایی پس از تکمیل بررسی‌ها و دریافت پاسخ آزمایش‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.