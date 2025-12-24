به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شرکت ملی پخش فراورده‌ های نفتی منطقه سبزوار گفت: این ساختمان به وسعت چهار هزار متر مربع زیربنا در چهار طبقه ساخته شده است و حدود ۱۵۰ میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.

حمید مظفری نژاد افزود: این ساختمان به منظور توسعه خدمات دهی به ساکنان ۷ شهرستان منطقه ساخته شده و مجهز به پیشرفته‌ ترین سامانه‌ های توزیع سوخت با ایمنی بالا به منظور جلوگیری از هک شدن است.

وی ادامه داد: با توجه به وجود ۱۸۰ نفتکش در منطقه سبزوار برای جلوگیری از تردد و پارک این تانکر‌ها که شرایط نامناسب و تقریبا ناایمنی را برای شهروندان در داخل شهر سبزوار ایجاد می‌ کرد، درصدد ایجاد پارکینگ و استراحتگاه رانندگان نفتکش بودیم که در همین راستا زمینی را در حومه شهر به وسعت ۲ هکتار خریداری کردیم و در کنار ساخت پارکینگ، کارگاه اندازه گیری بازرسی فنی و کالیبراسیون نفتکش‌ ها را اینجا ایجاد می‌ کنیم که باعث کاهش تردد‌های غیر ضروری نفتکش‌ ها در داخل شهر سبزوار خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌ های نفتی کشور نیز در این مراسم درباره ساخت خط دوم انتقال فراورده‌ های نفتی به شرق کشور گفت: خط لوله انتقال فرآورده‌ های نفتی از ری به سمت شاهرود، سبزوار، نیشابور و مشهد در حال فعالیت است، این خط لوله واقعا ظرفیت انتقال فرآورده‌ های نفتی مورد نیاز در شمال شرق را ندارد.

کرامت ویس کرمی افزود: در کنار این جابه جایی و انتقالی که با خط لوله در حال انجام است، روزانه حدودا ۱۹ تا ۲۰ میلیون لیتر ظرفیت انتقال فرآورده‌ های نفتی از ری به سمت استان‌ های شمال شرق کشور است.

وی ادامه داد: بسیاری از فرآورده‌ های نفتی مورد نیاز بخش‌ های مختلف از طریق ناوگان حمل و نقل جاده‌ ای و ریلی جا به جا می‌ شود که انتقال با خط لوله هم ارزان‌ تر و هم ایمن تر است، و یکی از طرح هایی که مد نظر شرکت است و کار طراحی آن انجام شده و در حال پیگیری اخذ مصوبه از شورای اقتصاد است، احداث خط لوله دوم در سمت مرکز به سمت شمال شرق کشور است که قبل از تهران انشعابی از تلمبه خانه‌ ای گرفته می‌شود و به سمت سمنان، دامغان، شاهرود و در مرحله بعدی به سمت سبزوار و نهایت تا نیشابور انتقال پیدا می‌ کند.

ویس کرمی گفت: با جدیت این طرح را دنبال می‌ کنیم تا حجم انتقال فرآورده‌ های نفتی به وسیله خط لوله جایگزین نفتکش‌ های سوخت رسان جاده‌ ای و حمل و نقل ریلی شود.

وی ارتقای ضریب ایمنی و امنیتی انبار نفت سبزوار را دیگر طرح پیش روی شرکت ملی پخش فراورده‌ های نفتی منطقه سبزوار عنوان کرد و گفت: امیدواریم که تا پایان امسال کار مناقصه سپاری انجام و تحویل پیمانکار شود.

ویس کرمی افزود: حداقل ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد بودجه برای ارتقای سامانه‌ های ایمنی و آتش نشانی انبار نفت سبزوار در نظر گرفته شده تا هم ناوگان حمل و نقل سوخت از داخل شهر سبزوار به حومه منتقل شود و هم انبار نفتی که داخل شهر مستقر است ایمن سازی شود و ضریب ایمنی آن به نحو مناسب و مطلوب و منطبق با استاندارد‌هایی که وجود دارد افزایش یابد.