فرمانده انتظامی تالش از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و دستگیری ۳۷ قاچاقچی، معتاد متجاهر و خرده فروش مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت: با اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و جمع‌آوری معتادان متجاهر و برخورد با خرده فروشان مواد مخدر به مدت ۲ روز در شهرستان تالش، ۷ خرده فروش، ۲۹ معتاد متجاهر و یک قاچاقچی مواد مخدر در این شهرستان دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان تالش افزود: یک کیلو و ۵۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و هرویین هم از این افراد کشف شد.

وی مهم‌ترین هدف اجرای طرح‌های ارتقاء امنیت اجتماعی را افزایش احساس آرامش در جامعه و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز عنوان کرد و گفت: تامین امنیت پایدار به همکاری همه مردم و دیگر دستگاه‌ها با مجموعه انتظامی نیاز دارد.