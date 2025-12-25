پخش زنده
فرمانده انتظامی تالش از اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و دستگیری ۳۷ قاچاقچی، معتاد متجاهر و خرده فروش مواد مخدر در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت: با اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و جمعآوری معتادان متجاهر و برخورد با خرده فروشان مواد مخدر به مدت ۲ روز در شهرستان تالش، ۷ خرده فروش، ۲۹ معتاد متجاهر و یک قاچاقچی مواد مخدر در این شهرستان دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان تالش افزود: یک کیلو و ۵۰ گرم مواد مخدر از نوع شیشه و هرویین هم از این افراد کشف شد.
وی مهمترین هدف اجرای طرحهای ارتقاء امنیت اجتماعی را افزایش احساس آرامش در جامعه و پاکسازی نقاط آلوده و جرم خیز عنوان کرد و گفت: تامین امنیت پایدار به همکاری همه مردم و دیگر دستگاهها با مجموعه انتظامی نیاز دارد.