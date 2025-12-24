پخش زنده
سومین یادواره شهدای نیروی انتظامی در شهرستان باوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم که با حضور جمعی از مسئولان، فرماندهان فراجا و نیروهای مسلح، خانوادههای معظم شاهد، ایثارگران و قشرهای مختلف مردم برگزار شد، سرهنگ روح الله بیگدلی، فرمانده نیروی انتطامی شهرستان باوی گفت: نیروهای فراجا با ایثارگری در مسیر آرمانهای حضرت امام خمینی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و آسایش شهروندان و دفاع از میهن اسلامی در تمامی لحظات مشغول فداکاری هستند و در این راه شهدای گرانقدری را تقدیم کرده است.
در این مراسم با اهدای لوح از خانوادههای معظم شهید فراجا شهرستان باوی تقدیر شد.