به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ طاهر کیامهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی در این آیین یکی از برنامه‌های دولت برای رفع ناترازی برق کشور را احداث نیروگاه‌های کوچک مقیاس و خانگی دانست و گفت: نخستین نیروگاه در روستای پسوه شهرستان پیرانشهر کلنگ زنی شد که تا دو ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید.

این نیروگاه خورشیدی اولین نیروگاه تجمیعی حمایتی در استان است که به همت قرارگاه اقتصاد مقاومتی سپاه شهدای آذربایجان غربی، قرارگاه اقتصاد مقاومتی بسیج سازندگی سپاه پیرانشهر و با مشارکت اداره برق، فرمانداری پیرانشهر با اجرای شرکت خصوصی در قالب طرح اینوا ساخته می شود.

سرهنگ نقشی قره باغ فرمانده سپاه پیرانشهر در این آیین گفت: این طرح گامی اساسی در حمایت از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر و حل مشکل ناترازی انرژی است که به صورت مستقیم برای بیش از ۸۰نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.

فرماندار پیرانشهر نیز ضمن تقدیر از قرارگاه سازندگی سپاه اظهار داشت: توسعه این طرح علاوه بر کمک به معیشت مردم منطقه و رفع بیکاری ناترازی در توزیع برق استان را به میزان قابل توجهی جبران خواهد کرد.

خسروپور در ادامه گفت: دولت نیز در کنار بخش خصوصی در جهت پیشبرد این طرح با ارائه تسهیلات کم بهره حمایت‌های لازم را ارائه خواهد کرد.

بسیج سازندگی سپاه استان برای اجرای این طرح ۲۰۰میلیارد ریال در قالب تسهیلات قرض الحسنه تبصره ۱۵ هزینه کرده است.