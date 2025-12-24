به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رهبر معظم انقلاب فرمودند:عبادت، ایثار، صبر در مصیبت‌ها، دفاع از حق و حضور در حساس‌ترین مقاطع تاریخ اسلام، تنها بخشی از زندگی بانویی است که سرور زنان همه اعصار است.

رهبر انقلاب، در دیدار جمع کثیری از بانوان، شأن زن دراسلام را والا، عقلانی و منطبق با فطرت انسانی معرفی می‌کنند و اظهار میکنند: اسلام، زن را موجودی صاحب هویت، مستقل، مسئول و برخوردار از بالاترین ظرفیت‌های معنوی و اجتماعی می‌داند.

به گفته ایشان درخانواده، محبت، نفی خشونت، احترام و قدردانی از نقش زن، پایه‌های اصلی آرامش و استحکام زندگی‌اند، در حالی که غرب، زن را به ابزار مصرف و هوسرانی تقلیل داده، اسلام او را محور خانواده، پیشرفت و معنویت می‌شناسد.

جمهوری اسلامی نشان داد زنِ مؤمن و باحجاب می‌تواند هم‌زمان در خانه و جامعه، نقش‌آفرین و پیشرو باشد.

پیام رهبر انقلاب روشن است؛ زن در تراز اسلام، انسانی مستقل، شریف، اثرگذار و برخوردار از بالاترین جایگاه انسانی است؛ نگاهی که اگر درست تبیین شود، نه‌تنها جامعه اسلامی، بلکه جهان امروز به آن نیاز دارد.